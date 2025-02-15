Мюнхен, Германия, 15 февраля, 2025, 16:19 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 15 февраля в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности не стал отвечать на вопрос, должны ли страны Европы отправлять своих военных на Украину для обеспечения соблюдения прекращения огня в случае соглашения о мире.

Kay Nietfeld/Global Look Press

Всё, что станет результатом мирных переговоров, должно быть прочным и заслуживающим доверия, сказал Рютте.

«Но почему так важно, чтобы это было прочным? Потому что, если только сами украинцы будут заботиться об Украине после мирного соглашения, я не думаю, что это достаточно надежно», — сказал он.

При этом Рютте не стал раскрывать детали идей по обеспечению мирного соглашения, сославшись на то, что сейчас его «слушают» в Москве и Пекине. Генсек НАТО также призвал европейцев предлагать свои идеи по обеспечению гарантий безопасности Украины после заключения мира.

Ранее 15 февраля агентство Associated Press сообщило, что некоторые европейские страны тайно разрабатывают план отправки войск на Украину, намереваясь «помочь с обеспечением любого будущего мирного соглашения с Россией». Отмечается, что во главе этой работы стоят Великобритания и Франция.

В конце января издание Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщило, что Франция и Великобритания начали планировать отправку своих военных на Украину в качестве миротворцев на случай прекращения боевых действий. Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия может отправить своих военных в роли миротворцев на Украину после завершения военного конфликта.

26 января посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что любой иностранный контингент на территории Украины без согласия России станет законной целью для ВС РФ. Дипломат отметил, что предложения о якобы миротворческих контингентах выдвигаются не с целью достижения мира, а для спасения киевского режима от поражения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что вопрос о размещении на территории Украины западных военных может обсуждаться только в ходе переговоров.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что миротворческий контингент невозможно развернуть на Украине без мандата Совбеза ООН. В противном случае такие военные превратятся в законную цель для ВС России, указал дипломат.