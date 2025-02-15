Хельсинки, 15 февраля, 2025, 16:15 — ИА Регнум. Ряд финских депутатов Европарламента считает, что Евросоюзу стоит наладить отношения с Россией, поскольку «ситуация изменилась», сообщило издание Yle со ссылкой на собственный опрос.

Philipp von Ditfurth/Global Look Press

«Некоторые финские депутаты Европарламента хотели бы, чтобы ЕС начал диалог с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в публикации.

В ходе опроса, проведённого 6–11 февраля, еще до переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, за диалог с Россией высказались четыре евродепутата ― Мерья Кюллёнен и Юсси Сарамо из «Союза левых сил», Ээро Хейнялуома от Социал-демократической партии и член Коалиционной партии Сирпа Пиетикяйнен.

В частности, Хейнялуома поддержал налаживание связей с РФ, обосновав это защитой интересов Украины. По его словам, в условиях, когда Вашингтон начал диалог с Москвой, Евросоюз должен следить за тем, чтобы решения не принимались в обход Европы или Украины.

При этом 11 евродепутатов выступили против указанной идеи.

Как сообщало ИА Регнум, Путин ранее отмечал, что проблемы в отношениях Москвы и Хельсинки начали возникать после того, как Финляндия вошла в НАТО. Вступление этой страны в военный блок Путин назвал абсолютно бессмысленным шагом. Он напомнил, что у Москвы с Хельсинки были почти идеальные отношения, а теперь на финской границе придётся размещать российские войска.

Бывший посол Финляндии в России Антти Хелантеря в сентябре 2024 года предположил, что былых отношений между Москвой и Хельсинки в нынешних условиях больше не будет. По его словам, напряжённость в диалоге двух стран продлится долго, а на каком-то этапе отношения придётся отстраивать заново.