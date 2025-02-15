Москва, 15 февраля, 2025, 16:18 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к ветеранам боевых действий и воинам-интернационалистам по случаю годовщины вывода советских войск из Афганистана и Дня памяти о россиянах, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества. Об этом сообщается 15 февраля на официальном портале московского правительства и главы города.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

«В сложнейших условиях солдаты, офицеры и гражданские специалисты достойно выполняли интернациональный долг. При решении поставленных задач проявляли мужество, профессионализм и беззаветную преданность Родине», — говорится в телеграмме мэра.

Собянин отметил, что в сердцах людей живут воспоминания о подвиге воинов-афганцев и светлая память о тех, кто не вернулся с поля боя. Он подчеркнул, что сегодня ветераны и участники боевых действий продолжают служить России.

Мэр уточнил, что сейчас бойцы защищают суверенитет и безопасность страны в зоне специальной операции, кроме того, они активно взаимодействуют с молодёжью, помогая воспитывать настоящих граждан и патриотов. Также, по словам Собянина, ветераны и участники военных конфликтов продолжают оказывать содействие своим товарищам и семьям погибших, сохраняя традиции боевого братства.

День памяти воинов-интернационалистов отмечается 15 февраля. В этот день в 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана. Памятная дата приобрела официальный статус с 2011 года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 февраля зампред комитета Народного Совета ДНР по поддержке участников СВО Юрий Сивоконенко заявил, что именно ветераны Афганской войны в 2014 году сформировали костяк народного ополчения в Донецкой Народной Республике. Председатель комитета Народного Совета ДНР по поддержке участников СВО Дмитрий Огилец, в свою очередь, отметил, что воины-афганцы активно включились в патриотическое воспитание молодёжи и в работу с гуманитарной помощью как для фронта, так и для мирных жителей.

День памяти воинов-интернационалистов также отмечается в Белоруссии. 15 февраля белорусский президент Александр Лукашенко обратился к ветеранам войны в Афганистане, отметив их стойкость, мужество и героизм. Он отметил, что ветераны-афганцы являются образцом честности, порядочности, доблести и отваги для нынешних поколений, поскольку доблестно защищали дружественный афганский народ от междоусобных войн и конфессиональных противоречий.