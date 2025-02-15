Вашингтон, 15 февраля, 2025, 15:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп стремится получить 50% редкоземельных металлов Украины в рамках соглашения о партнёрстве, текст которого был представлен главе киевского режима Владимиру Зеленскому, сообщил 15 февраля американский телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Администрация Трампа предложила Киеву предоставить США 50% акций страны в сфере редкоземельных металлов и дала понять, что готова разместить там американские войска для их охраны, если будет достигнута договорённость с Россией о прекращении конфликта», — указано в публикации.

По словам американских чиновников, которые приводит телеканал, это соглашение позволит США частично компенсировать миллиардные расходы на военную поддержку киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля Трамп выразил заинтересованность в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на финансовую помощь. Он добавил, что Вашингтон намерен добиться от Киева соответствующих гарантий.

Зеленский 12 февраля заявил, что США передали Украине проект соглашения об использовании редкоземельных ископаемых. Он пообещал изучить документ и выразил надежду, что соглашение будет подписано на Мюнхенской конференции по безопасности. Однако позднее глава киевского режима внёс в документ поправки, которые, как сообщалось, не устроили американскую сторону.