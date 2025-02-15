Мюнхен, Германия, 15 февраля, 2025, 15:52 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский посетовал, что президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным раньше, чем с ним. Такое заявление Зеленский сделал 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.

Сергей Корсун ИА Регнум

В ходе выступления Зеленский упомянул о дне (12 февраля), когда Трамп побеседовал по телефону сначала с Путиным, а затем с ним.

«Я не очень счастлив. Но я думаю, что было бы опаснее, если бы первая встреча была с Путиным, а потом с Украиной», — сказал глава киевского режима.

Ранее Зеленский заявил, что ему было «не очень приятно», когда Трамп решил обсудить ситуацию на Украине сначала с российской стороной, а уже потом — с Киевом.

Как сообщало ИА Регнум, телефонный разговор президентов России и США, состоявшийся 12 февраля, стал первым после переизбрания Трампа главой государства. Беседа продолжалась около полутора часов. Президенты договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Путин пригласил Трампа в Москву.

В Кремле заявили, что Путин и Трамп обсудили в том числе украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России при этом подчеркнул необходимость устранения первопричин конфликта.

После разговора с Путиным Трамп позвонил Зеленскому. Позже он объяснил журналистам, что хотел понять, захочет ли Россия заключить сделку, так как знал, что «Зеленский [заключить сделку] хочет».

Переговоры Трампа с Путиным через голову Европы и Украины абсолютно неприемлемы для атлантистов и украинцев, поэтому они требуют своего в них участия, однако встречи президентов РФ и США будут двусторонними, отметил ранее в своей статье для ИА Регнум журналист Пётр Акопов.

28 января Путин подчеркнул, что из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией, отметил глава государства. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, добавил Путин. Также президент отмечал, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие.