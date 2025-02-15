Мюнхен, Германия, 15 февраля, 2025, 15:42 — ИА Регнум. Модератор Мюнхенской конференции по безопасности по ошибке назвала канцлером Германии кандидата в канцлеры от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца.

Boris Roessler/Global Look Press Фридрих Мерц

«Канцлер… простите, председатель», — обратилась она к Мерцу в ходе панельной дискуссии.

Участники конференции отреагировали на её оговорку смехом.

«Прежде всего, спасибо Вам за комплимент», — иронически сказал Мерц в начале своей речи.

Действующим канцлером ФРГ является Олаф Шольц. 23 февраля в стране будут проведены внеочередные парламентские выборы, в результате которых, как предполагается, пост может занять Мерц.

Как передавало ИА Регнум, немецкий парламент 16 декабря выразил Шольцу вотум недоверия. В конце декабря президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг и назначил на 23 февраля внеочередные парламентские выборы.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выдвинула Шольца кандидатом на пост канцлера, однако утверждению его кандидатуры в СДПГ предшествовали жёсткие дебаты. Партия всерьёз рассматривала кандидатуру более популярного в Германии министра обороны Бориса Писториуса. Однако выбор всё же остановили на действующем канцлере.

В беседе с ИА Регнум политолог-германист Тимофей Борисов высказал предположение, что на выборах с большой долей вероятности победит блок ХДС/ХСС, а новым канцлером выберут именно Мерца. Политолог подчеркнул, что в этом случае в Германии снова образуется трёхсторонняя неустойчивая коалиция, поскольку единоличного большинства у ХДС не будет.