Москва, 15 февраля, 2025, 15:31 — ИА Регнум. Пенсионеры в Росси вправе получать доплаты к пенсии в зависимости от стажа работы, профессии, состояния здоровья, региона проживания и прочих факторов, напомнил 15 февраля депутат ГосдумыНикита Чаплин.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Одной из ключевых доплат являются районные коэффициенты. Они начисляются к фиксированной части пенсии и призваны компенсировать сложные климатические условия проживания», — приводит его слова «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5% с 1 января. Проиндексированную пенсию получат военные, а также те, кто проходил службу в органах внутренних дел, МЧС, Росгвардии, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения.

Новость дополняется.