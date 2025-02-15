Москва, 15 февраля, 2025, 15:20 — ИА Регнум. Россия признательна Палестине, Египту и Катару за помощь в освобождении своего гражданина Александра Труфанова из плена в секторе Газа. Об этом 15 февраля заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

РИА Новости Александр Труфанов

Она отметила, что россиянина, которого удерживали в анклаве с другими заложниками, освободили уже на первом этапе выполнения соглашения о прекращении огня, которое заключили Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС в январе 2025 года.

«Признательны палестинской стороне, а также катарским и египетским партнерам за помощь в благополучном исходе данного дела», — отметила Захарова в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

По ее словам, возвращение Труфанова на родину стало возможным благодаря настойчивым и целенаправленным действиям российских дипломатов, которые интенсивно контактировали с политическим руководством ХАМАС. Россия продолжит добиваться скорейшего освобождения уроженца Донбасса Максима Харкина, который пока остается в Газе.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля Труфанов и еще двое заложников ХАМАС были переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Освобожденные сели в автомобили, которые направились в сторону Израиля. Россиянин Труфанов, имеющий также израильское гражданство, был в плену у ХАМАС с 2023 года.

Соглашение о временном перемирии в секторе Газа было достигнуто 15 января в ходе переговоров между Израилем и ХАМАС при участии посредников из Катара, Египта и США. Оно должно быть осуществлено в три этапа: первый — вывод израильских войск из Газы и освобождение ХАМАС 33 заложников, второй — освобождение оставшихся израильских заключённых и постоянное прекращение огня, третий — обмен телами погибших.