Мюнхен, Германия, 15 февраля, 2025, 15:33 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак после встречи с делегацией США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Мюнхене вышли «красными и нервными», сообщил 15 февраля Telegram-канал «Легитимный» со ссылкой на информированный источник.

Matthias Schrader/AP/TASS

Собеседник канала отметил, что переговоры Зеленского, Вэнса и госсекретаря США Марко Рубио были очень трудными для украинской стороны. Также, по его словам, приём, который оказали представителям Киева в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, не был тёплым.

«Наоборот ― всё было жёстко. Зеленский и Ермак вышли после встречи «красными» и нервными», ― утверждает источник.

Он добавил, что Вэнс поставил главе киевского режима жёсткие условия в вопросе урегулирования конфликта, заявив, в частности, что Вашингтон ожидает от Киева подготовки адекватных предложений по мирному процессу в кратчайшие сроки.

«Если [Зеленский] вздумает «играться» и вписывать туда фантастические требования, то США будут реагировать», ― добавил собеседник канала.

Как передавало ИА Регнум, журналисты и пользователи Сети ранее обратили внимание на странное поведение Зеленского во время пресс-конференции в Мюнхене 14 февраля. На кадрах видно, что у главы киевского режима непроизвольно дергаются брови и плечи, он хаотично меняет положение рук и головы, выражение лица. Зеленский «зависал», глядя в одну точку, и постоянно тёр нос рукой.

Комментаторы предположили, что он находился под действием наркотиков. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично поинтересовалась, будет ли в очередной раз отрицаться причина странной мимики главы киевского режима. Она подчеркнула, что всё видно даже невооруженным взглядом.

Читатели американского издания The Hill ранее предположили, что психика Зеленского не в порядке. Поводом стали его призывы к мировым лидерам начать беспокоиться из-за «возможного применения Россией ядерного оружия».

Издание «Европейская правда» 14 февраля сообщило, что встречу главы киевского режима и вице-президента США в Мюнхене отложили в последний момент. Решение о переносе встречи на более позднее время было принято уже после того, как журналисты начали входить в зал для переговоров.