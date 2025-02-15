Берлин, 15 февраля, 2025, 15:10 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа является не консервативной, а авторитарно-революционной, заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в подкасте для немецкого издания Zeit.

TASS /AP Photo/Alex Brandon

«Нужно чётко сказать: это не консерваторы или то, что когда-то подразумевалось под консерваторами. Это авторитарно-революционная администрация», — отметил Хабек.

По его словам, новые власти в США занимаются «сворачиванием» основополагающих идей демократии. Хабек заявил, что связка денег и власти у команды Трампа напоминает не демократию, а скорее феодализм и аристократию. Немецкий политик призвал европейское сообщество дать коллективный ответ Вашингтону.

Как передавало ИА Регнум, вице-президент США Джей Ди Вэнс в своём выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что наиболее серьёзная для Европы угроза — внутренняя угроза, а не Россия или Китай. Он также раскритиковал власти Европейского союза за цензуру и заявил о слабости европейских демократий. Министр обороны Германии Борис Писториус назвал высказывания вице-президента США неприемлемыми.

Издание Politico ранее сообщило, что Вэнс отказался проводить встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в ходе своей поездки в Мюнхен. При этом вице-президент США провёл встречу с кандидатом в канцлеры ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель.