Салехард, 15 февраля, 2025, 15:04 — ИА Регнум. Заключённый исправительной колонии «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе в знак протеста против режима зашил себе нитками рот, сообщил 15 февраля Telegram-канал Shot.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«На такой шаг пошёл заключённый ИК-8 «Белый медведь» Фуат Гасанов из Кургана, осуждённый на 13 лет по статье 228.1 УК РФ за производство и распространение наркотиков», — сказано в публикации.

Заключённого экстренно госпитализировали. В колонии проводится проверка.

Отмечается, что приговор мужчине вынесли в 2016 году. Затем Гасанова этапировали в ямальскую колонию, где он неоднократно подавал апелляции с требованием смягчить приговор, однако все они были отклонены. Параллельно с этим осуждённый отказывался выполнять работы на производстве и пытался саботировать режим, сказано в материале.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года в Туркестанской области на юге Казахстана произошёл бунт заключённых. Часть из них выступила с претензиями к режиму содержания. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 428 УК Казахстана. Эта статья касается группового неповиновения законным требованиям администрации уголовно-исправительного учреждения с применением насилия.

Ранее, в начале марта 2024 года, осуждённые устроили погром в исправительной колонии №4 в городе Пугачёве Саратовской области. Один из заключённых отказался выполнять законные требования сотрудников администрации учреждения, его действия поддержали другие арестанты, которые сломали окна и отсекающие двери в отряде.