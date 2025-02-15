Тбилиси, 15 февраля, 2025, 14:58 — ИА Регнум. Грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари архи» приостановил вещание из-за проблем с финансированием, сообщила пресс-служба телеканала.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Финансовый кризис, искусственно спровоцированный соучредителем «Мтавари архи» Зазой Окуашвили, вынудил нас приостановить все прямые трансляции. На данном этапе у нас больше нет средств для ежедневного оперирования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что у телеканала нет возможности вести прямой эфир, а вместо него показываются заранее записанные шоу. При этом пресс-служба подчеркнула, что в настоящее время проводится поиск альтернативных источников финансирования для возобновления вещания.

«Мтавари Архи» начал работу в сентябре 2019 года. Команда телеканала преимущественно состоит из экс-сотрудников «Рустави-2».

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп 21 января подписал указ, согласно которому было на 90 дней заморожено финансирование других стран и проектов в них. Целью приостановки была названа оценки целесообразности этой помощи. Было остановлено в том числе финансирование деятельности СМИ в ряде стран.

Ранее американский портал ForeignAssistance. gov. сообщил, что агентство USAID в 2024 году выделило $111,5 млн на «поддержку» выборов в Грузии. Кроме того, в 2024 году USAID направило на программы по «укреплению верховенства закона» в Грузии $8,58 млн, на «поддержку избирательного и политического процессов» — $6,33 млн, а на «вовлечение гражданского общества» — $4,35 млн.