Мюнхен, Германия, 15 февраля, 2025, 15:20 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не смог перейти с английского на украинский язык во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press Владимир Зеленский

Он спросил модератора мероприятия о такой возможности и получил отказ.

«Нет», — ответила модератор без промедления.

Это вызвало смех в зале, где проводилась конференция. Модератор также улыбнулась. Глава киевского режима, комментируя отказ, попросил «не давить на него».

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2024 года телеведущий Евгений Додолев рассказал, что Зеленский до политической карьеры не знал украинского языка и даже насмехался над ним. Кроме того, по словам журналиста, Зеленский презирал жителей Западной Украины и называл их антисемитами.

61-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля 2025 года. На её полях, в частности, планировали провести встречу Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, однако в последний момент переговоры решили отложить.

В Мюнхене глава киевского режима также выступил на пресс-конференции, в ходе которой он вёл себя странно. На видео с выступлением Зеленского можно заметить, как у него непроизвольно дергаются брови, голова и плечи. Время от времени он начинал глядеть в одну точку, а также тёр нос рукой. Многие комментаторы предположили, что Зеленский находился под действием наркотиков.