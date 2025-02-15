Москва, 15 февраля, 2025, 15:55 — ИА Регнум. В России 15 февраля отмечается День памяти воинов-интернационалистов. Эта дата установлена Федеральным законом в 2010 году и связана с годовщиной завершения вывода советских войск из Афганистана в 1989 году.

РИА Новости/онстантин Михальчевский Церемония возложения цветов к мемориалу «Крымчанам, погибшим в Афганистане»

С 1979 по 1989 год в боевых действиях на территории Афганистана участвовали более 650 тысяч военнослужащих ограниченного контингента советских войск и около 200 тыс. гражданских специалистов. Советские потери — 15 051 человек. Сегодня в городах России проходят встречи ветеранов, выставки, уроки мужества и другие мероприятия, посвященные памяти воинов-интернационалистов.

День памяти воинов-интернационалистов в России

Мэр Москвы Сергей Собянин направил телеграмму ветеранам боевых действий и участникам локальных войн, выразив благодарность за мужество и профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга. «В сложнейших условиях солдаты, офицеры и гражданские специалисты достойно выполняли интернациональный долг. При решении поставленных задач проявляли мужество, профессионализм и беззаветную преданность Родине. В наших сердцах живут подвиг воинов-афганцев и светлая память о павших героях», — говорится в телеграмме мэра Москвы.

В Санкт-Петербурге губернатор Александр Беглов возложил цветы к монументу воинам-афганцам в парке Интернационалистов.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«36 лет тому назад уважаемые ветераны с гордо поднятой головой, с развернутыми знаменами вернулись домой. Десять лет служения Отечеству, верность присяге, вы защищали нашу страну и защищали афганский народ», — сказал Беглов на церемонии. В возложение цветов приняли участие представители органов власти, общественных организаций и ветераны боевых действий. Также цветы возложили на Серафимовском кладбище и в парке Боевого братства. В Санкт-Петербурге проживают более 35 тысяч ветеранов боевых действий, включая участников войны в Афганистане. Они получают социальную поддержку от города, в том числе денежные выплаты и льготный проезд.

РИА Новости/ Виталий Тимкив

В Северной Осетии глава республики Сергей Меняйло сообщил в своем Telegram-канале, что принял участие в памятном мероприятии у монумента воинам-интернационалистам в Афганском сквере во Владикавказе. В возложении цветов участвовали ветераны, родственники погибших, представители силовых ведомств, Юнармии и общественных организаций.

Сотрудники Росгвардии также приняли участие в памятных мероприятиях в ряде регионов. В Симферополе в церемонии участвовал заместитель начальника территориального органа Росгвардии полковник Сергей Белозёров. В Астрахани начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Андрей Кука возложил цветы у мемориала «Черный тюльпан». В Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли аналогичные акции. В других регионах Южного федерального округа военнослужащие и сотрудники ведомства провели уроки мужества для школьников.

РИА Новости/ Виталий Тимкив

В Омске церемония возложения венка и цветов к памятнику «Воинам-омичам, исполнившим свой долг до конца» собрала представителей органов государственной власти, ветеранов боевых действий, общественников и родных погибших. После церемонии участники почтили память погибших минутой молчания, а салютная группа произвела троекратный ружейный залп.

В Крыму также состоялись траурные мероприятия. В Симферополе в Сквере воинов-интернационалистов прошел митинг у мемориала «Крымчанам, погибшим в Афганистане». В мероприятии приняли участие депутаты Госсовета Крыма, руководство города и ветераны. Вице-спикер крымского парламента Андрей Козырев напомнил, что «сегодня воины-интернационалисты проявляют мужество и героизм в зоне специальной военной операции, а также помогают в сборе гуманитарных грузов и обучении бойцов СВО».

Максим Богодвид/РИА Новости Мемориал воинам-интернационалистам «После боя» в Казани

В Саратовской области депутаты облдумы также отметили День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами страны. Спикер думы Алексей Антонов сообщил в своём Telegram-канале, что вместе с председателем комитета по делам ветеранов Героем России Александром Янкловичем возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам. В рамках мероприятия прошел концерт в ДК «Россия», на котором Антонов подчеркнул важность сохранения памяти о погибших героях.

В Чите прошли митинги у мемориала в парке Дома офицеров и памятника «Землякам-забайкальцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга в локальных войнах и конфликтах». В мероприятиях участвовали ветераны, военнослужащие, юнармейцы и представители властей. Первый вице-премьер правительства Забайкалья Андрей Кефер отметил, что «этот день важен для каждого забайкальца, особенно для подрастающего поколения: школьников, суворовцев».

РИА Новости/ Виталий Тимкив

Подвиг «афганцев» помнят и в странах бывшего СССР

В Минске на Острове слез состоялась церемония возложения венков и цветов к памятнику воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, сообщило агентство «Минск-Новости». В мероприятии приняли участие представители органов власти, силовых ведомств, общественных организаций, ветераны боевых действий и их родственники. Аналогичные памятные мероприятия прошли в различных регионах страны.

В Сухуме сотрудники посольства РФ в Абхазии, представительства Россотрудничества в Абхазии, Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Сухуме, представители КСОРС, седьмой российской военной базы, дислоцированной в Абхазии, МВД РФ в РА, Минобороны РА, Союза воинов-афганцев РА возложили цветы к памятнику российским миротворцам.

В Астане почтили память казахстанцев, не вернувшихся с войны в Афганистане, сообщила редакция KAZAKHSTAN TODAY. В рамках мероприятий, приуроченных к 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, состоялось возложение цветов к мемориалу воинам, погибшим в Афганистане.