Уфа, 15 февраля, 2025, 14:35 — ИА Регнум. Мужчина получил травмы, сорвавшись со скального выступа Висячий камень в Уфе. Об этом 15 февраля сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в Telegram-канале.

t. me/DrRakhmatullin

«Мужчина упал с висячего камня на улице Блюхера. Сотрудники МЧС вынесли его к трассе Биатлон, откуда его забрала скорая помощь», — написал министр.

В результате несчастного случая мужчина получил множественные травмы и переломы, сообщил Рахматуллин. Пострадавший находится в травматологическом центре одной из городских больниц под наблюдением врачей.

Скала Висячий камень на склоне берега реки Белой — городская достопримечательность Уфы и памятник природы. Горожане любят посещать это место из-за панорамного вида, однако выступ представляет опасность из-за разрушения известняковых пород. В начале 1980-х годов значительная его часть обрушилась в реку.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2024 года гитарист саратовской рок-группы «Любители этого дела» Андрей Гейн попал в реанимацию после того, как сорвался со скалы на туристической тропе в Адыгее. Он упал с высоты 25–30 метров. В больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние медикаментозного сна. Позже музыкант перенёс несколько операций.