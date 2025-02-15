Москва, 15 февраля, 2025, 14:34 — ИА Регнум. Намерения стран Европы отправить «миротворческий» контингент на Украину вряд ли воплотятся в жизнь, заявил 15 февраля глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Так он прокомментировал сообщения в СМИ о том, что в ЕС тайно готовят контингент для отправки на Украину.

Petrov Sergey/Global Look Press

С отправкой «миротворцев» должна согласиться Россия, пояснил сенатор.

«Идея с «миротворцами» из стран НАТО, однако, непроходная. Даже в европейских СМИ отмечают, что с этим должна сперва согласиться Россия», ― написал сенатор в Telegram-канале.

Кроме того, в самой Европе у многих есть сомнения по поводу отправки своих войск на территорию Украины и есть «очень мало стран», готовых в этом участвовать, указал Пушков.

Также сенатор напомнил: Россия не раз заявляла, что категорически против присутствия регулярных частей из стран НАТО на территории Украины. Говоря о возможных последствиях такого шага, Пушков напомнил «достаточно красноречивый» опыт присутствия натовских «миротворцев» в Косово.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля агентство Associated Press сообщило, что некоторые европейские страны тайно разрабатывают план отправки войск на Украину, намереваясь «помочь» с обеспечением любого будущего мирного соглашения с Россией.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 13 февраля заявил, что для достижения мира на территории Украины необходимо разместить миротворческий контингент численностью 100 тыс. человек. При этом несколькими днями ранее он признал, что даже 150 тыс. иностранных «миротворцев» не изменят соотношение сил, поскольку общая численность ВСУ и союзных войск будет уступать российской армии.

В январе Зеленский говорил, что Украине потребуются минимум 200 тыс. миротворцев для обеспечения безопасности после завершения конфликта.

26 января посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что любой иностранный контингент на территории Украины без согласия России станет законной целью для ВС РФ. Дипломат отметил, что предложения о якобы миротворческих контингентах выдвигаются не с целью достижения мира, а для спасения киевского режима от поражения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что вопрос о размещении на территории Украины западных военных может обсуждаться только в ходе переговоров.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что миротворческий контингент невозможно развернуть на Украине без мандата Совбеза ООН. В противном случае такие военные превратятся в законную цель для ВС России, указал дипломат.