Варшава, 15 февраля, 2025, 14:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал европейские страны в срочном порядке подготовить свой собственный план по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом он заявил в соцсети X.

Marek Antoni Iwanczuk/Global Look Press Дональд Туск

«Европе срочно нужен свой план действий относительно Украины и нашей безопасности, иначе другие мировые игроки будут принимать решения о нашем будущем. Он должен быть подготовлен сейчас. Нам нельзя терять времени», — отметил премьер Польши.

При этом, по словам Туска, данный план мирного урегулирования не обязательно должен отвечать национальным интересам европейских стран.

Как передавало ИА Регнум, 11 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что мирное соглашение по Украине не может быть достигнуто без участия стран ЕС.

В январе обозреватели европейского портала Euractiv отмечали: лидеры стран ЕС опасаются, что переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по Украине пройдут без их участия. Лидеры сообщества стремятся обеспечить себе участие в переговорах, однако существует вероятность, что на этой встрече им будут лишь предоставлены «места на приставных стульях», также существует сценарий развития событий, при котором они и вовсе останутся «за бортом» переговоров, отмечали авторы.

Исключение Евросоюза из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине может стать поворотным моментом в отношениях с США, заявил 14 февраля министр обороны Германии Борис Писториус. В тот же день президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал лидеров ЕС не быть оленями. По его словам, западные страны должны не только наблюдать за событиями, но и активно участвовать в международных процессах, играя решающую роль в разрешении глобальных кризисов.