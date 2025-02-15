Мюнхен, Германия, 15 февраля, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Украинцы против проведения президентских выборов в стране и даже не хотят о них говорить, заявил 15 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Я готов говорить о выборах, если хотите. Украинцы не хотят этого», — сказал Зеленский, комментируя заявления о претензиях к нему из-за отказа от проведения выборов.

Глава киевского режима также посоветовал украинцам, критикующим отсутствие президентских выборов, выбрать себе другое гражданство. По его словам, Украине не хватает единства внутри страны.

В беседе с журналистами издания The Economist Зеленский ранее отказался признавать, что испытывает жажду власти. Срок его полномочий истёк ещё в мае 2024 года. Выборы на Украине были отменены, поводом стало военное положение в стране.

Как передавало ИА Регнум, глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук отмечал, что у Зеленского нет права подписать мирный договор с Россией из-за его нелегитимности. Он также напомнил, что ранее глава киевского режима своим указом запретил проводить переговоры с Москвой.

По словам Медведчука, единственным органом, обладающим правом отменить данный указ, является конституционный суд Украины. Однако у ряда судей истекли сроки полномочий, и с 27 января суд не может принимать никаких решений, заключил политик.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Зеленский нелегитимен. В украинской конституции нет указаний о продлении полномочий президента, даже в условиях военного положения, напоминал глава российского государства.