Тель-Авив, Израиль, 15 февраля, 2025, 14:27 — ИА Регнум. Российские дипломаты предприняли все возможные усилия, чтобы освободить гражданина РФ Александра Труфанова из плена палестинского движения ХАМАС, заявил 15 февраля посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

HAITHAM IMAD/ЕРА/ТАСС

Этот вопрос был приоритетным, сказал дипломат.

«Приветствую освобождение 15 февраля еще трех израильтян, удерживаемых в секторе Газа в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС. Несмотря на все трудности, они наконец-то смогут воссоединиться со своими близкими», — заявил Викторов.

Как передавало ИА Регнум, ранее 15 февраля представители ХАМАС передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста трёх заложников, в том числе россиянина Александра Труфанова. Передача состоялась в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Заложники в сопровождении военных отправились в Израиль.

Труфанов, имеющий также гражданство Израиля, попал в плен к ХАМАС в октябре 2023 года. 3 февраля заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что Труфанова освободят из плена в ближайшее время. Он отметил, что это решение было принято в качестве ответного жеста на позицию России по палестинскому вопросу.

Соглашение о временном перемирии в секторе Газа было достигнуто 15 января. Оно должно быть осуществлено в три этапа: первый — вывод израильских войск из Газы и освобождение ХАМАС 33 заложников, второй — освобождение оставшихся израильских заключённых и постоянное прекращение огня, третий — обмен телами погибших. Предполагается, что затем в секторе Газа начнутся восстановительные работы.

Представитель ХАМАС Абу Убейда 10 февраля отметил, что запланированное на 15 февраля освобождение нескольких заложников отложено из-за несоблюдения Израилем соглашения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 11 февраля пригрозил, что армия страны возобновит боевые действия в секторе Газа, если ХАМАС не освободит заложников к полудню 15 февраля.