Сосновый Бор, Ленинградская область, 15 февраля, 2025, 13:59 — ИА Регнум. В Ленинградской области 73-летняя пенсионерка перевела мошенникам более 14,6 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Пожилой женщине позвонили неизвестные и сообщили о том, что на её счете происходят мошеннические действия и для их предотвращения необходимо перевести денежные средства на предложенный ими якобы «безопасный» счёт». После этого женщина посредством мобильного приложения и банкоматов перевела злоумышленникам14 677 000 рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в настоящее время аферистов ищет полиция. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Как передавало ИА Регнум, примерно 1,5 млрд рублей было взыскано в 2024 году прокурорами в России с владельцев банковских карт, на которые первично переводились средства, похищенные мошенниками. За год число таких преступлений выросло на 15% — до 130 тысяч.

Ранее в Госдуме заявили, что самыми распространёнными способами мошенничества в 2024 году стали те, при которых злоумышленники звонят сотрудникам компаний и представляются им руководителями с просьбой перевести деньги, предлагают фейковые розыгрыши.

8 февраля президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке звонков мошенников с Украины и из других недружественных государств. Также глава государства поручил правительству подготовить пакет поправок к законодательству по противодействию киберпреступлениям.