Мюнхен, Германия, 15 февраля, 2025, 14:13 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности с иронией оценил способности мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщило 15 февраля украинское интернет-издание «Страна. ua».

Pavlo Gonchar/Global Look Press Виталий Кличко

«Знаю, что Кличко хороший спортсмен, но не знал, что ещё и спикер», — сказал глава киевского режима.

Журналисты отмечают, что в последнее время между Зеленским и мэром Киева сложились «напряженные отношения». Утверждается, что одной из причин этого стало назначение нового начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.

Кроме того, по информации СМИ, противоречия между ними усилились на фоне уголовного дела, возбужденного против бизнесмена Дениса Комарницкого, которого в Киеве считают одним из ключевых игроков строительно-земельного рынка украинской столицы. Фигурантами расследования также являются многие чиновники КГВА.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января Кличко заявил, что окружение главы киевского режима пытается подорвать стабильность власти в Киеве и занимается узурпацией власти. Он обвинил нового главу Киевской военной администрации в том, что тот мешает решению ключевых вопросов, касающихся городского хозяйства. Мэр утверждал, что Ткаченко пытается исполнять полномочия сразу мэра города, главы городского совета и руководителя КГВА и тем самым нарушает закон.

В апреле 2024 года Кличко заявлял, что после начала спецоперации ни разу лично не встречался с главой киевского режима. Мэр признался, что пытался организовать встречу с Зеленским десятки раз, но так и не смог добиться этого.

В июле 2024 года Кличко призвал главу киевского режима сделать выбор между продолжением кровопролитных боёв и согласием на требования России. Вместе с тем он предупреждал, что любой из этих шагов может стать для Зеленского политическим самоубийством.