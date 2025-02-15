Оттава, 15 февраля, 2025, 14:02 — ИА Регнум. Первую ракетку миру итальянского теннисиста Янника Синнера дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Об этом на своем официальном сайте 14 февраля объявило Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Chu Chen/Global Look Press Янник Синнер

Уточняется, что дисквалификация продлится три месяца ― до 4 мая.

«WADA заключило соглашение об урегулировании дела итальянского теннисиста Янника Синнера, согласно которому игрок согласился на трехмесячный период дисквалификации за нарушение антидопинговых правил», ― говорится в сообщении на сайте агентства.

Также сообщается, что WADA официально отозвало свою апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Агентство приняло объяснение спортсмена о причине нарушения, изложенное в решении первой инстанции, и признает, что Синнер не намеревался нарушать правила, употребление им клостебола не улучшало его результаты и произошло без его ведома в результате халатности членов его окружения.

Согласно условиям соглашения, отстранение продлится с 9 февраля по 4 мая 2025 года. К официальной тренировочной деятельности спортсмен сможет вернуться с 13 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2024 года Синнер избежал дисквалификации после двух положительных допинг-тестов. Проба спортсмена от 10 марта показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Он же присутствовал в пробе, взятой через восемь дней.

Спортсмен заявил, что запрещённое вещество попало в кровь после контакта с членом команды поддержки — якобы тот обрабатывал свою рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии. Контрольные органы сочли объяснения Синнера заслуживающими доверия.

Независимый трибунал не нашёл вины или халатности со стороны Синнера, однако его лишили призовых и 400 заработанных очков на турнире в Индиан-Уэллсе, в котором он дошёл до полуфинала.

WADA 28 сентября оспорило оправдательное это решение. В агентстве заявили о намерении добиться дисквалификации теннисиста на один ― два года. Перед этим, 26 сентября, в Спортивный арбитражный суд (CAS) была подана апелляция на решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA), которое оправдало Синнера.

Адвокат теннисиста Джейми Сингер заявил, что орган не должен настаивать на дисквалификации спортсмена. По его словам, юристы первой ракетки мира рассчитывали, что опыт трёх экспертов и их хорошо обоснованные и документально подтвержденные суждения убедят всех в том, что вопрос по Синнеру был решен правильно.

30 сентября в поддержку обвиняемого в употреблении допинга Синнера высказался российский теннисистДаниил Медведев.