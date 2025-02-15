WADA дисквалифицировало первую ракетку мира Синнера
Первую ракетку мира Синнера дисквалифицировали на три месяца за допинг
Оттава, 15 февраля, 2025, 14:02 — ИА Регнум. Первую ракетку миру итальянского теннисиста Янника Синнера дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Об этом на своем официальном сайте 14 февраля объявило Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
Уточняется, что дисквалификация продлится три месяца ― до 4 мая.
«WADA заключило соглашение об урегулировании дела итальянского теннисиста Янника Синнера, согласно которому игрок согласился на трехмесячный период дисквалификации за нарушение антидопинговых правил», ― говорится в сообщении на сайте агентства.
Также сообщается, что WADA официально отозвало свою апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Агентство приняло объяснение спортсмена о причине нарушения, изложенное в решении первой инстанции, и признает, что Синнер не намеревался нарушать правила, употребление им клостебола не улучшало его результаты и произошло без его ведома в результате халатности членов его окружения.
Согласно условиям соглашения, отстранение продлится с 9 февраля по 4 мая 2025 года. К официальной тренировочной деятельности спортсмен сможет вернуться с 13 апреля.
Как сообщало ИА Регнум, в августе 2024 года Синнер избежал дисквалификации после двух положительных допинг-тестов. Проба спортсмена от 10 марта показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Он же присутствовал в пробе, взятой через восемь дней.
Спортсмен заявил, что запрещённое вещество попало в кровь после контакта с членом команды поддержки — якобы тот обрабатывал свою рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии. Контрольные органы сочли объяснения Синнера заслуживающими доверия.
Независимый трибунал не нашёл вины или халатности со стороны Синнера, однако его лишили призовых и 400 заработанных очков на турнире в Индиан-Уэллсе, в котором он дошёл до полуфинала.
WADA 28 сентября оспорило оправдательное это решение. В агентстве заявили о намерении добиться дисквалификации теннисиста на один ― два года. Перед этим, 26 сентября, в Спортивный арбитражный суд (CAS) была подана апелляция на решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA), которое оправдало Синнера.
Адвокат теннисиста Джейми Сингер заявил, что орган не должен настаивать на дисквалификации спортсмена. По его словам, юристы первой ракетки мира рассчитывали, что опыт трёх экспертов и их хорошо обоснованные и документально подтвержденные суждения убедят всех в том, что вопрос по Синнеру был решен правильно.
30 сентября в поддержку обвиняемого в употреблении допинга Синнера высказался российский теннисистДаниил Медведев.