Москва, 15 февраля, 2025, 14:10 — ИА Регнум. Жителя Москвы, обвиняемого в покушении на убийство знакомого путем отравления ртутью, арестовали на два месяца. Об этом сообщила 15 февраля пресс-служба столичного главка СК России в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Зюзинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Дмитрию Б. меру пресечения в виде заключения под стражу.

С обвиняемым провели очные ставки. Показания мужчины были проверены на месте, где он готовился к преступлению, добавили в СК.

«В туалете расположил сумку с продуктами на этой тумбочке, в эту слойку ввел ртуть», — рассказал мужчина на видео, опубликованном ведомством.

Как сообщало ИА Регнум, ранее два человека были экстренно госпитализированы в Москве с подозрением на отравление тяжелым металлом. Предполагалось, что они съели выпечку с шариками ртути, купленную в одной из пекарен.

Позже выяснилось, что 11 февраля один из мужчин начинил слойки ртутью, намереваясь убить своего знакомого. Поводом для столь сильной неприязни стала ревность. Ртуть он извлек из нескольких медицинских градусников.

Когда потерпевшему стало плохо, подозреваемый симулировал отравление, чтобы отвести от себя подозрения. Однако под давлением собранных доказательств он полностью признал вину.