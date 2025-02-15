Космодром «Восточный», Амурская область, 15 февраля, 2025, 14:05 — ИА Регнум. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов посетил космодром Восточный, ознакомился с ходом работ и поручил ускорить строительство жилья для работников космодрома, сообщила 15 февраля пресс-служба госкорпорации.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Баканов осмотрел технический и стартовый комплексы для подготовки и пусков ракет-носителей среднего класса «Союз-2», а также ознакомился с техническим и стартовым комплексами для подготовки и пусков ракет-носителей тяжёлого класса «Ангара», сказано в сообщении.

«Также Дмитрий Баканов ознакомился с ходом строительства жилых домов для сотрудников космодрома в микрорайоне Звёздном города Циолковского. Здесь будут возведены дома для 7 тыс. человек. Глава «Роскосмоса» поставил задачу в ближайшее время приступить к поиску нового подрядчика и определить первоочередные шаги по ускорению строительства жилья», — отметила пресс-служба.

В ходе совещания по вопросам строительства объектов космодрома обсуждалось возведение трассового измерительного пункта на Сахалине, который расширит возможности по обеспечению пусков ракет-носителей с Восточного и сделает более надёжным управление космическими аппаратами, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля Юрия Борисова освободили от должности главы «Роскосмоса». Он находился на посту главы госкорпорации с июля 2022 года. Новым гендиректором «Роскосмоса» стал Баканов, до этого являвшийся заместителем министра транспорта. К Борисову нет претензий, решение о смене руководителя корпорации объясняется ротацией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В апреле 2024 года сообщалось, что на космодроме Восточный могут построить инфраструктуру для перспективной возвращаемой ракеты-носителя «Корона». Предполагается, что «Корона» будет доставлять в космос и возвращать на Землю грузы, а также участвовать в дозаправке и ремонте орбитальных объектов.