Москва, 15 февраля, 2025, 13:43 — ИА Регнум. Российские бойцы отразили ещё три контратаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области. Об этом 15 февраля сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России 14 февраля отразили две контратаки украинских формирований в приграничных районах Курской области. За сутки на данном участке ВСУ потеряли более 290 бойцов, боевую машину пехоты, два бронетранспортёра и пять боевых бронированных машин.

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