* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Санкт-Петербург, 15 февраля, 2025, 13:55 — ИА Регнум. С осужденной на 27 лет Дарьи Треповой (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), признанной виновной в теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, взыскивают около 16 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает ТАСС.

РИА Новости/Алексей Даничев Дарья Трепова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

В конце 2024 года 2-й Западный окружной военный суд направил приставам 21 исполнительный лист о взыскании задолженности Треповой за причиненный моральный ущерб. На их основании 26 января 2025 года были возбуждены исполнительные производства. Суммы выплат по каждому из материалов варьируются от 100 тыс. до 5 млн рублей, а общий долг составляет 15 млн 995 тыс. рублей. Помимо этого, судебные приставы также взыскивают с Треповой 43 тыс. рублей налогов и сборов.

Общая сумма выплат увеличивается за счет гражданских исков, поданных к осужденной. В ходе судебного разбирательства 21 потерпевший подал гражданские иски к Треповой на общую сумму свыше 50 млн рублей. Суд удовлетворил требования четырех истцов в полном объеме, а 17 других потерпевших — частично.

Как сообщало ИА Регнум, суд признал Дарью Трепову виновной в организации теракта 2 апреля 2023 года в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной Санкт-Петербурга. Она передала военному корреспонденту Максиму Фомину (Владлену Татарскому) статуэтку со взрывчатым устройством, которая сдетонировала во время его творческого вечера. В результате взрыва Татарский погиб, а еще 40 человек получили ранения.

На допросе Трепова призналась, что действовала по указанию украинских кураторов, надеясь покинуть Россию и уехать на Украину.