Москва, 15 февраля, 2025, 13:36 — ИА Регнум. В работе чат-бота Александра, разработанного для московского департамента транспорта, начал применяться искусственный интеллект (ИИ), сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

За первый месяц работы ИИ ответил на более чем 25 тыс. вопросов пользователей, он рассказывал интересные факты о метро, отвечал на вопросы о работе каршеринга и такси и помогал в поиске информации о навигации, рекламе и других пассажирских сервисах, передаёт пресс-служба Дептранса.

Технология работает в Telegram и приложении «Метро Москвы», до конца года её планируется подключить ко всем платформам чат-бота, отметил Ликсутов.

«Мы начали внедрять нейросети в работу виртуального помощника, чтобы он мог отвечать на большее количество вопросов разной степени сложности. Уже сегодня каждое четвёртое обращение, связанное с работой городского транспорта, поступает чат-боту», — отметил заместитель мэра.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года Ликсутов рассказал, что за четыре года чат-бот московского транспорта помог более чем 1,7 млн жителей. Виртуальный помощник был запущен в ноября 2020 года, за это время он ответил на более чем 10 млн обращений и собрал в базе знаний свыше 60 тыс. вопросов.

Виртуальный помощник работает круглосуточно. Задать вопрос ему можно в приложениях, на сайтах или в соцсетях. Если запрос окажется слишком сложным, бот переведёт диалог на оператора для помощи пассажиру. У чат-бота можно узнать о работе городского транспорта и автовокзалов, аэроэкспрессов и пригородных электричек.