Москва, 15 февраля, 2025, 13:13 — ИА Регнум. Зарубежные массмаркет бренды одежды, среди которых Zara, Bershka, Pull&Bear и Massimo Dutti, готовятся вернуться на российский рынок. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Согласно информации от неназванных источников, испанская компания Inditex, которая владеет многими сетями магазинов одежды, таких как Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius, в настоящее время изучает ситуацию на российском рынке, планируя возвращение на него.

Уточняется, что они хотят оперативно вернуть свой бизнес в Россию сразу же после изменения политической ситуации, поэтому подготовку к этому начали уже сейчас.

Вице-президент Союза ТЦ России Павел Люлин сообщил, что в случае возвращения Inditex магазины одежды займут свои старые места.

Как передавало ИА Регнум, после начала спецоперации испанская группа Inditex заявила о своём уходе с российского рынка. Однако в марте 2023 года она выразила желание вернуться к работе на территории РФ «при изменении ситуации».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что иностранные компании, покинувшие под давлением своих правительств Россию, несут огромные убытки. Также он отметил, что отечественные компании успешно заменяют импортную продукцию и организуют производства в тех секторах экономики, где раньше доминировали бренды Запада.