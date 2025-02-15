Москва, 15 февраля, 2025, 13:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки поразили объекты аэродромной инфраструктуры ВСУ и места подготовки запуска беспилотников противника, сообщила 15 февраля пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Кроме того, наносились удары по скоплениям живой силы и техники противника.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военной аэродромной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах», — сказано в сообщении.

Также 15 февраля пресс-служба военного ведомства проинформировала об освобождении населённого пункта Берёзовка в ДНР. За сутки средства ПВО сбили 130 беспилотников противника. Совокупные потери ВСУ в указанный срок составили до 1130 человек.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 15 февраля средства ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников, в том числе 17 — над территорией Волгоградской области, 12 — над территорией Калужской области, девять — над территорией Ростовской области и два — над территорией Саратовской области.

Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов в семи регионах страны, позднее они были отменены. В Волгограде при падении обломков беспилотника пострадал один человек. В Ростовской области обломок дрона повредил кровлю жилого дома.