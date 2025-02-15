Екатеринбург, 15 февраля, 2025, 13:01 — ИА Регнум. Мужчина похитил немую девочку-подростка в Екатеринбурге. Позже его задержали, девочку поместили в больницу для обследования. Об этом сообщила 15 февраля пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

15-летняя девочка пропала накануне вечером в районе улицы Куйбышева. Предварительная информация указывала, что ее увел незнакомый мужчина. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о похищении (126 УК РФ).

«Девочка найдена. Она жива и доставлена в больницу на обследование. Внешних признаков криминала на её теле оперуполномоченные не обнаружили», — сообщил официальный представитель полицейского главка Валерий Горелых.

Похитителем оказался местный житель 1973 года рождения, его задержали и доставили на допрос. Девочку он увел, находясь в неадекватном состоянии. Подробности произошедшего устанавливаются, добавил полковник Горелых.

По информации Telegram-канала Ural Mash, девочка сидела в автомобиле и ждала отца, который пошел в магазин. Незнакомый мужчина постучал в окно машины, открыл дверь и вытащил ее. Девочка пыталась вырваться, чтобы позвать на помощь отца, но похититель не дал ей этого сделать.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января в селе Княжево Тюменской области двое неизвестных посадили в автомобиль и увезли 13-летнюю девочку. Было возбуждено уголовное дело. На следующий день машину обнаружили в Саратовской области. Похитителей задержали, девочка не пострадала. Вычислить злоумышленников удалось благодаря записям с камер наблюдения и показаниям свидетелей, заявили в МВД.