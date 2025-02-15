Москва, 15 февраля, 2025, 13:03 — ИА Регнум. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки в зоне проведения спецоперации сбили 130 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Кроме того, российские силы уничтожили ракеты Hammer и HIMARS иностранного производства.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 130 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», ― говорится в сообщении Минобороны о ходе спецоперации в Telegram-канале.

Всего с начала проведения специальной военной операции ВС России уничтожили 43 472 беспилотника украинской армии.

В течении недели, с 8 по 14 февраля, средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу JDAM и 28 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 11 управляемых авиационных бомб Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», а также 725 беспилотников.

Ранее в ведомстве заявили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над российскими регионами перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов. Большая часть из них пыталась атаковать территорию Волгоградской области ― 17 дронов. 12 беспилотников уничтожили над территорией Калужской области, девять ― над Ростовской областью и два БПЛА ― в небе над Саратовской областью.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России в минувшие сутки также поразили объекты аэродромной инфраструктуры ВСУ и места подготовки запуска беспилотников противника. Также они нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в 143 районах. Совокупные потери ВСУ в указанный срок составили до 1130 человек.