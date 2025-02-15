Москва, 15 февраля, 2025, 13:00 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России освободили населённый пункт Берёзовка в Донецкой Народной Республике, сообщило 15 февраля Минобороны РФ в Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населённый пункт Берёзовка Донецкой Народной Республики», — сказано в публикации оборонного ведомства.

Кроме того, российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике Вооружённых сил Украины, а также двум бригадам теробороны и бригаде нацгвардии в районе Щербиновки, Удачного и Новоандреевки. В минувшие сутки противник потерял до 490 бойцов, боевую бронемашину и пять автомобилей.

В период с 8 по 14 февраля российские военные освободили шесть населённых пунктов в ДНР. В минувшие сутки были освобождены Дачное и Зелёное Поле. Ранее в течение недели подразделения Южной группировки войск освободили населённый пункт Орехово-Василевка, а подразделения группировки войск «Центр» — населённые пункты Дзержинск, Ясеновое и Водяное Второе.

7 февраля российская группировка войск «Центр» освободила населённый пункт Дружба в ДНР. Также ими были нанесены удары по позициям 17 бригад противника.