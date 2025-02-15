Москва, 15 февраля, 2025, 12:59 — ИА Регнум. Адвокаты бывшего майора МВД РФ Дениса Евсюкова, которого приговорили к пожизненному заключению за стрельбу в супермаркете, просили суд отменить указанное решение, ссылаясь на ряд нарушений. Об этом свидетельствуют судебные документы.

ТАСС/ Юрий Машков

Так, по утверждениям защиты, в числе причин для отмены приговора были показания одного из потерпевших, заявившего о ранении в ногу у гаражей. Адвокаты Евсюкова отметили, что пострадавший выбросил ботинок, который повредила пуля.

Они отмечали, есть основания полагать, что отверстия в обуви могли появиться не из-за действий экс-майора, а от любого другого выстрела. Кроме того, защита предположила, что гильза и пуля, которые принёс потерпевший, могли быть обнаружены им возле торгового центра.

Верховный суд не стал отменять приговор Евсюкову.

Как сообщало ИА Регнум, в 2009 году экс-майор МВД открыл стрельбу в супермаркете «Остров» на юге Москвы. Он находился в состоянии опьянения. В результате происшествия погибли два человека. Ещё семь человек получили ранения.

В феврале 2010 года бывшего майора милиции приговорили к пожизненному заключению. Соответствующее решение приняла коллегия из трех судей Мосгорсуда.