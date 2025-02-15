Николаев, Украина, 15 февраля, 2025, 12:51 — ИА Регнум. В Николаеве женщина, сын которой погиб на фронте после мобилизации, подорвала себя рядом с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua».

Уточняется, что инцидент произошёл в пятницу, 14 февраля. Женщина подошла к микроавтобусу, рядом с которым находилась группа сотрудников ТЦК (аналог военкомата на Украине), с хозяйственной сумкой в руках. Она обратилась к военным с вопросом, а когда поставила сумку на землю, прогремел сильный взрыв.

В результате сама женщина, а также один из сотрудников ТЦК погибли на месте. В издании уточнили, что ещё от шести до восьми человек получили ранения.

По одной из версий, женщина могла таким образом отомстить военкомам за насильственную мобилизацию своего сына, который позже погиб на фронте.

Как передавало ИА Регнум, сообщения о насильственной мобилизации в ряды украинских формирований на улицах и в транспорте ежедневно выходят в местных СМИ. Также в интернете появляются видеозаписи, на которых сотрудники ТЦК избивают украинцев и сажают их в микроавтобусы.

1 февраля издание «Страна. ua» заявило, что в здании областного территориального центра комплектования (ТЦК) в городе Ровно прогремел взрыв. По данным издания, в результате несколько человек погибло, а в самом здании военкомата ударной волной выбило окна. При этом отмечалось, что в городе не была объявлена воздушная тревога.

Ранее в этот же день СМИ сообщили, что в Полтавской области неизвестный выстрелил в сотрудника ТЦК, после чего скрылся вместе с одним из мобилизованных. Отмечается, что он попытался отнять оружие у военкома, а затем открыл огонь. Сотрудник ТЦК погиб на месте.