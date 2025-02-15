Москва, 15 февраля, 2025, 13:25 — ИА Регнум. В здании автосервиса на северо-востоке Москвы вспыхнул пожар. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе МЧС России.

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По данным ведомства, инцидент произошел в Огородном проезде в Бутырском районе столицы. В здании загорелись три автомобиля и оборудование. Администрация района заявила, что людей внутри не было.

Для тушения задействовали 17 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 20 кв. м. В настоящее время огонь полностью потушили.

«Пожар в Москве полностью ликвидирован. Пострадавших нет», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля крупный пожар вспыхнул в здании одного из автосервисов в Екатеринбурге. Пламя распространилось на площади 1 тыс. кв. м.

В ходе тушения пожарные эвакуировали из здания 14 легковых автомобилей, пять из которых были повреждены во время пожара. В работах по ликвидации возгорания задействовали 38 специалистов и 14 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.

5 февраля более 30 машин сгорели в Люберцах Московской области. Инцидент произошел в селе Верхнее Мячково. Огонь охватил 400 кв. м. стоянки неэксплуатируемых автомобилей. Данных о пострадавших от пожара нет. К тушению огня привлекали 25 специалистов и пять единиц техники.