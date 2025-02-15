Москва, 15 февраля, 2025, 12:38 — ИА Регнум. ВС России ликвидировали под Великой Новосёлкой на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) группу иностранных наёмников при попытке наката. Об этом 15 февраля сообщил боец штурмового отряда 60-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Китаец.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Это был накат, были какие-то наёмники. Их привезли на бронетранспорте и выгрузили, по-моему, 13 человек. Это были ребята внешности восточной», — передаёт слова российского бойца ТАСС.

По словам штурмовика, из 13 наёмников 10 сразу же были ликвидированы, ещё трое сбежали в самом начале. При себе у иностранцев были элементы символики ООН: повязки, шевроны, береты и документы участника миссии в Сьерра-Леоне в 2004 году.

Как отметил собеседник агентства, это был ближний бой, который длился около получаса. Расстояние между наёмниками и российскими военнослужащими не превышало десяти метров. Противостояние завершилось полным разгромом группы противника.

Как передавало ИА Регнум, в середине января при освобождении села Песчаное (ДНР) российские штурмовики ликвидировали иностранных наёмников отдельного штурмового батальона ВСУ «Скала». Ранее стало известно, что на территории ДНР российские военные взяли в плен польского наёмника, принимавшего участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, наёмники, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ, являются законными целями для российских военных. При этом в Министерстве обороны РФ не раз отмечали, что иностранные наёмники являются для Киева «пушечным мясом».