Москва, 15 февраля, 2025, 12:42 — ИА Регнум. В московском районе Ростокино в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда открылся торгово-развлекательный центр «Ботаника», сообщил 15 февраля руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

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ТРЦ стал частью одноимённого торгово-офисного центра, где в рамках программы появится более 1 тыс. рабочих мест, отметил Гарбузов, передаёт «Вечерняя Москва». Соглашение о строительстве было заключено в 2020 году.

«В обмен на льготу за изменение вида разрешенного использования земли под строительство многоквартирных домов девелопер взял на себя обязательства по возведению торгово-офисного объекта, где в рамках программы создадут более 1 тыс. рабочих мест. Часть из них появится благодаря открытию торгово-развлекательного центра», — рассказал глава департамента.

ТРЦ интегрирован в состав транспортно-пересадочного узла «Ботанический сад». Внутри центра расположены магазины, кафе, рестораны и предприятия по оказанию бытовых услуг. Это второй торговый объект, построенный в рамках данной программы, — в начале 2024 года в Кузьминках ввели в эксплуатацию торговый центр, рассчитанный на 2 тыс. рабочих мест, напомнил Гарбузов.

Программа направлена на формирование комплексной и сбалансированной городской среды в рамках концепции «15-минутного города», по нормам которой жители могут найти необходимую для жизни и работы инфраструктуру в шаговой доступности от дома.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года сообщалось о завершении строительства многофункционального комплекса рядом с городским вокзалом «Ботанический сад» в районе Ростокино на северо-востоке Москвы. 18-этажный комплекс включает торговую галерею и бизнес-центр, офисы расположены с 4-го по 18-й этаж. В торговой части здания площадью 52,9 тыс. кв. м откроются более 100 магазинов, кафе и других точек розничного обслуживания, а площадь бизнес-центра составит 36,8 тыс. кв. м.