Бали, Индонезия, 15 февраля, 2025, 12:58 — ИА Регнум. Власти индонезийского острова Бали задержали гражданку России по подозрению в незаконном ведении бизнеса. По данным пресс-службы иммиграционной службы Индонезии, россиянка открыла нелегальный салон красоты, нарушив условия пребывания в стране.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Задержание произошло 9 февраля в международном аэропорту Денпасара, когда россиянка планировала вылет в Сингапур. Согласно данным иммиграционного контроля, она въехала в Индонезию по визе по прибытии, которая позволяет находиться в стране исключительно в туристических или деловых целях, но не даёт права на трудовую деятельность.

«Глава иммиграционного офиса аэропорта Винарко пояснил, что на основании расследования, проведенного киберподразделением иммиграционного офиса, было установлено, что (задержанная. — Прим. ред.) нарушила условия туристической визы, открыв нелегальный салон красоты на Бали», — говорится в сообщении пресс-службы.

На данный момент задержанная находится в иммиграционном центре аэропорта Денпасара, где проводится дальнейшее разбирательство по её делу.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля, в Таиланде были задержаны трое россиян по обвинению в нелегальной работе в детских садах. Сотрудники полиции провели проверки спортивных клубов и дошкольных образовательных учреждений на острове Пхукет. В ходе рейда, кроме граждан РФ, были задержаны белорус, казахстанец и несколько подданных Таиланда, занимавшихся нелегальной предпринимательской деятельностью в сфере образования. В соответствии с законодательством страны, за нарушение трудового кодекса иностранцам грозит штраф или депортация с запретом на въезд в Таиланд.