Донецк, 15 февраля, 2025, 12:33 — ИА Регнум. Именно ветераны Афганской войны в 2014 году сформировали костяк народного ополчения в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал зампред комитета Народного Совета ДНР по поддержке участников СВО Юрий Сивоконенко, слова которого передаёт Донецкое агентство новостей (ДАН).

ИА Регнум

«Бывшие воины-интернационалисты массово шли в ополчение Донбасса, многие из них стали настоящими легендами на этой войне. В частности, это командир взвода батальона «Восток» Олег Гришин (позывной Медведь), который отважно сражался за Саур-Могилу», — отметил он.

По словам Сивоконенко, именно за счёт усилий людей, которые знали, как правильно обращаться с оружием и противостоять врагу, ДНР удалось устоять в 2014 году. Он уточнил, что тогда многие готовы были воевать, однако они не обладали необходимой боевой подготовкой, а ветераны войны в Афганистане передали им свой опыт.

Председатель комитета Народного Совета ДНР по поддержке участников СВО Дмитрий Огилец в свою очередь отметил, что воины-афганцы активно включились в патриотическое воспитание молодёжи и в работу с гуманитарной помощью как для фронта, так и для мирных жителей.

«Россия не бросает своих солдат. Ветераны Афганистана получают поддержку в виде различных выплат и льгот — как на федеральном, так и на региональном уровнях», — добавил он.

В России 15 февраля отмечается День памяти воинов-интернационалистов. В этот день в РФ вспоминают подвиг бойцов, которые исполняли свой служебный долг за рубежом.

15 февраля 1989 года советские войска были полностью выведены из Афганистана после операции, длившейся почти 10 лет. В ходе данной операции было задействовано свыше полумиллиона советских бойцов.