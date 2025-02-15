Москва, 15 февраля, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки части производственной зоны № 19 «Хапиловка» на востоке российской столицы. Об этом он сообщил 15 февраля в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Речь идёт о территории площадью 6,02 га, находящейся в районе Преображенское. С одной стороны она ограничена улицами Девятая Рота и Измайловский Вал, с другой — 1-й Пугачевской улицей и Окружным проездом.

«На месте устаревших объектов производственного, коммунального и складского назначения построят современный жилой квартал для целей программы реновации», — написал глава города.

Это позволит создать примерно 190 новых рабочих мест. Собянин отметил, что планируется провести работы по инженерному обеспечению, облагораживанию территории и улучшению дорожно-уличной сети.

Площадь жилой застройки составит более 77,8 тыс. кв. м. Большая часть проекта будет реализована в рамках городской программы комплексного развития территорий.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Собянин заявил, что программу реновации жилого фонда решено сделать постоянной для непрерывного обновления и строительства нового комфортного жилья. По словам главы города, она выйдет на самоокупаемость в 2032 году.

В конце декабря Собянин отметил, что темпы строительства по программе реновации в Москве будут расти в арифметической прогрессии. Он уточнил, что в 2024 году в городе построили около 1 млн кв. метров жилья. Мэр добавил, что, несмотря на санкции, ни одна из столичных программ, включая реновацию, не была остановлена.