Москва, 15 февраля, 2025, 12:22 — ИА Регнум. В индустриальном парке «Руднево» в Москве открылся лётно-испытательный комплекс — один из ключевых объектов Федерального центра беспилотных авиационных систем. Об этом 14 февраля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Telegram-канал мэра Москвы

«Вместе с замминистра обороны России Юнус-Беком Евкуровым осмотрели работу нового комплекса», — написал Собянин Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва стала важнейшим центром развития беспилотных технологий.

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