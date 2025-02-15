Москва, 15 февраля, 2025, 12:24 — ИА Регнум. Российский фигурист Дмитрий Соловьев сделал предложение руки и сердца гимнастке Дине Авериной. Фотографию с помолвочным кольцом спортсменка опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

На снимке — кольцо с внушительным камнем на безымянном пальце её руки. Аверина призналась, что согласилась выйти замуж за Соловьева.

«Я сказала: «Да», — подписала снимок гимнастка.

Она также сообщила, что впервые отмечала 14 февраля с любимым человеком.

Вместе с Соловьевым спортсменка участвовала в шоу «Народный Ледниковый».

Соцсети

Как сообщало ИА Регнум, имя спортсменки из Нижегородской области Дины Авериной вписали в Книгу рекордов России в номинации «Самое большое количество побед на чемпионатах мира по художественной гимнастике». Сертификат гимнастке вручили в октябре 2022 года на втором этапе Кубка сильнейших в Москве.

За годы спортивной карьеры ей удалось завоевать 18 золотых медалей, что является мировым рекордом. Спортсменка смогла побить прежний рекорд, принадлежавший гимнастке Евгении Канаевой, на счету которой 17 золотых медалей, привезённых с чемпионатов мира.

Кроме того, она является первой в истории четырёхкратной абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Аверина завоевала награды на чемпионатах в 2017, 2018, 2019 годах. Также она стала серебряным призером Олимпиады в Токио в 2021 году.

В 2024 году Аверина завершила спортивную карьеру.

Дмитрий Соловьев является победителем Олимпийских игр в Сочи (2014 год) в командных соревнованиях, а также серебряным призёром Олимпийских игр в Пхенчане (2018 год). В 2021 году в паре с телеведущей Ксенией Бородиной участвовал в шоу «Ледниковый период».