Брюссель, 15 февраля, 2025, 12:32 — ИА Регнум. Некоторые европейские страны тайно разрабатывают план отправки войск на Украину, намереваясь «помочь с обеспечением любого будущего мирного соглашения с Россией». Об этом сообщило 15 февраля агентство Associated Press (AP).

«Группа европейских стран, в которой нарастает беспокойство из-за приоритетов США в области безопасности, лежащих в другой плоскости, втайне работает над планом отправки войск на Украину», — говорится в материале.

Во главе этой работы стоят Великобритания и Франция, но подробностей о ней известно крайне мало. Участники обсуждений не хотят раскрывать свои карты, отметило агентство.

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