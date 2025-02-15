Газа, Палестина, 15 февраля, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Трое заложников, освобождённых движением ХАМАС в секторе Газа, переданы израильским военным и едут на территорию Израиля, сообщила 15 февраля пресс-служба вооружённых сил страны.

Хасан Алзаанин/ТАСС Заложник Александр Труфанов (в центре)

После прибытия будет проведено первоначальное медицинское обследование заложников, сказано в сообщении.

«Трое возвращающихся заложников в настоящий момент в сопровождении спецподразделений Армии обороны Израиля и сил Службы общей безопасности направляются на территорию Израиля, где пройдут первоначальное медицинское освидетельствование», — отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее 15 февраля сообщалось, что представители ХАМАС передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста трёх заложников, в том числе россиянина Александра Труфанова. Передача состоялась в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Труфанов, имеющий также гражданство Израиля, попал в плен к ХАМАС в октябре 2023 года.

3 февраля заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что Труфанова освободят из плена в ближайшее время. Он отметил, что это решение было принято в качестве ответного жеста на позицию России по палестинскому вопросу.

Соглашение о временном перемирии в секторе Газа было достигнуто 15 января. Оно должно быть осуществлено в три этапа: первый — вывод израильских войск из Газы и освобождение ХАМАС 33 заложников, второй — освобождение оставшихся израильских заключённых и постоянное прекращение огня, третий — обмен телами погибших. Предполагается, что затем в секторе Газа начнутся восстановительные работы под контролем Египта, Катара и ООН.

Представитель ХАМАС Абу Убейда 10 февраля отметил, что запланированное на 15 февраля освобождение нескольких заложников отложено из-за несоблюдения Израилем соглашения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 11 февраля пригрозил, что армия страны возобновит боевые действия в секторе Газа, если ХАМАС вопреки договорённостям не освободит нескольких заложников к полудню 15 февраля.