Мюнхен, Германия, 15 февраля, 2025, 12:00 — ИА Регнум. Чрезвычайную ситуацию могут объявить в Германии, чтобы продолжить финансирование военной поддержки Украины. Об этом 15 февраля заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.

РИА Новости/Сергей Гунеев

Он выразил мнение, что режим ЧС можно ввести с целью ослабления долгового тормоза — правила, запрещающего выделять из бюджета больше средств, чем туда поступает. Конституция ФРГ предусматривает такую возможность, пояснил канцлер.

«Боевые действия в центре Европы — это чрезвычайная ситуация, что же еще», — подчеркнул Шольц.

По его словам, он уверен, что после выборов большинство в бундестаге поддержит эту идею.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Шольц, комментируя телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, что Белый дом своими действиями по урегулированию конфликта на Украине ставит под угрозу безопасность не только Германии, но и всего мира.

По мнению немецкого политолога Александра Рара, серьезный конфликт может начаться между США и Европой из-за требований Брюсселя предоставить представителю ЕС место за столом переговоров по Украине. Эксперт уточнил, что Трамп не планирует приглашать председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен или её заместителя Каю Каллас на переговоры с президентом России. Он добавил, что претензии Европы могут ещё больше разозлить американскую администрацию, из-за чего на Мюнхенской конференции по безопасности представителям Германии грозит «показательная порка».