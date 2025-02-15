Москва, 15 февраля, 2025, 11:49 — ИА Регнум. Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Ирина Роднина заявила, что не имеет ничего против участия однополых пар в турнирах по фигурному катанию. Об этом 15 февраля сообщил портал Sport24.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Она отметила, что такие пары в этом виде спорта давно существуют и участвуют в соревнованиях. Пока их нет в официальных турнирах.

«Но если даже брать командные соревнования, которые сегодня есть в программе Олимпиады, то они существуют еще с прошлого века. Почему я должна быть против однополых пар? Это однополые пары, а не браки — не путайте», — сказала Роднина в беседе со спортивным изданием.

По словам олимпийской чемпионки, другой вопрос заключается в том, что Россия живет по своим законам и мало вписывается в происходящее в мировом спорте в целом и фигурном катании в частности.

Что касается мужского однополого катания, то «если нравится, пускай катаются», заявила Роднина. Она пояснила, что соревнования с однополыми парами, как и синхронные линии, появились потому, что выполнить сложные прыжки могут не все спортсмены, но людям нравится фигурное катание.

Ранее на шоу Art on Ice Gala в Цюрихе выступил женский дуэт в танцах на льду. Олимпийские чемпионки Габриэла Пападакис из Франции и Мэдисон Хаббелл из США заявили, что готовы внести вклад в продвижение однополых дуэтов.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заявил в разговоре с ИА Регнум, что в однополом парном катании нет ничего отрицательного, тем более Россия уже обладает таким опытом. Он отметил, что в стране фигурное катание находится на хорошем подъёме и привлекает большой общественный интерес. Идея об однополом катании хороша тем, что может продлить активную жизнь спортсменов, так как далеко не все достигают высокого уровня в одиночном или классическом парном катании.