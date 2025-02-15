Рим, 15 февраля, 2025, 11:45 — ИА Регнум. На ночной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии за 10 км до финиша у российского лыжника Александра Большунова потух фонарь. Об этом он рассказал в беседе с «Матч ТВ».

РИА Новости/Павел Бедняков

«Это было за десять километров. У меня был классный фонарь, сам такой сделал. Я бежал на самом маленьком режиме, то есть экономном. Думаю, что на спуске включу дальний свет, а он взял и потух. Если честно, очень сильно тогда переживал, потому что понимал, что ребята все останавливаются, хотя у них хорошие фонари», — рассказал спортсмен.

Европейский тренировочный турнир стал для 28-летнего трёхкратного олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка мира первым за несколько лет. Организаторы гонки заявили, что разделяют спорт и политику. Sudtirol Moonlight Classic не входит в календарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которая в 2022 году запретила участвовать в своих соревнованиях российским и белорусским спортсменам.

В итоге в гонке, прошедшей в рамках турнира 13 февраля, Большунов преодолел 30 км за 1 ч 18 мин 56,2 с, став победителем. Остальные места на пьедестале заняли итальянские спортсмены — вторым стал Лоренцо Бузин, а третье место занял Маттиа Армелини.

По словам Бузина, он и другие лыжники не ожидали увидеть соперника из России, так как были убеждены, что россиянам полностью запретили участвовать в международных соревнованиях.