Лондон, 15 февраля, 2025, 11:48 — ИА Регнум. Власти Великобритании не стали передавать в суд дело убийцы детей в городе Саутпорт Акселя Рудакубаны для изучения возможного ужесточения приговора. Об этом заявил генеральный прокурор Соединенного Королевства Ричард Хермер.

TASS /EPA/ADAM VAUGHAN Протестующие возле Королевского суда Ливерпуля

В заявлении, опубликованном на сайте британского правительства 14 февраля, отмечается, что многие обеспокоились возможностью досрочного освобождения убийцы и посчитали приговор слишком мягким, поэтому в офис генпрокурора поступило несколько официальных запросов об ужесточении наказания.

«После тщательного рассмотрения независимых юридических рекомендаций и консультаций с ведущими адвокатами по уголовным делам и королевской прокурорской службой я пришел к выводу, что данное дело не может быть передано в апелляционный суд», — заявил он.

Хермер отметил, что не хотел бы подвергать семьи пострадавших дополнительным судебным разбирательствам при отсутствии правовых оснований для ужесточения приговора.

Генпрокурор подчеркнул, что назначенный срок является вторым по продолжительности в истории британского правосудия. По его мнению, осужденный, вероятнее всего, проведет в заключении всю оставшуюся жизнь.

Ранее ИА Регнум сообщало, что трагедия произошла в Саутпорте в конце июля 2024 года. Подросток руандийского происхождения Аксель Рудакубана напал с ножом на детей в детской танцевальной студии. Жертвами стали три девочки, увечья получили ещё восемь детей и двое совершеннолетних. Подростка задержали, когда он находился рядом с телом одной из жертв. Анализ электронных устройств Рудакубаны показал, что он одержим насилием и идеями геноцида.

Трагедия в Саутпорте вызвала волну протестов по всей Великобритании против неконтролируемой иммиграции. Протесты перерастали в беспорядки, в ходе которых пострадали десятки сотрудников правоохранительных органов. Около 400 участников протестов приговорили к тюремному заключению на срок до девяти лет.

23 января суд приговорил Рудакубану к пожизненному заключению с минимальным сроком в 52 года. Ранее этого срока подать прошение об освобождении осужденный не сможет. Судья Джулиан Гуc в Королевском суде Ливерпуля указал, что у него не было возможности назначить более суровый приговор и вынести решение о тюремном пожизненном заключении, так как на момент преступления Рудакубане исполнилось 17 лет.

Рудакубана признал свою вину по обвинениям в убийстве, покушении на убийство, хранении холодного оружия с целью нападения, производстве биологического токсина (рицина) и хранении информации, которая может использоваться для совершения или подготовки теракта.