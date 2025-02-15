Курск, 15 февраля, 2025, 11:43 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ на частный жилой дом в Курской области. Об этом сообщил 15 февраля врио главы региона Александр Хинштейн.

РИА Новости/ Сергей Аверин

Атаку противник совершил 14 февраля.

«ВСУ с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство на территорию частного дома в Беловском районе. В результате ранения получил хозяин дома», — написал он в своём Telegram-канале.

Мужчину ранило осколками. Его госпитализировали. Жизни пострадавшего ничего не угрожает. При взрыве также оказались разрушены хозяйственные постройки у дома.

Врио губернатора вновь призвал жителей воздержаться от поездок в приграничные районы области, в которых ещё сохраняется опасность атак со стороны ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля стало известно, что в селе Черкасская Конопелька в Суджанском районе Курской области съемочная группа Первого канала подверглась атаке со стороны ВСУ. В результате удара был ранен оператор Юрий Шолмов. После этого нападения Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 144 УК РФ)».

10 февраля украинские формирования в очередной раз атаковали жилые кварталы города Рыльска в Курской области. В результате были повреждены несколько домов. Хинштейн проинформировал, что пострадавших не было.