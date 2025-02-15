Остин, США, 15 февраля, 2025, 11:51 — ИА Регнум. Лунный посадочный модуль Blue Ghost («Синий призрак») успешно вышел на эллиптическую орбиту Луны и сделал первые детализированные снимки её поверхности, сообщили в аэрокосмической компании-разработчике Firefly Aerospace

fireflyspace.com

«Во время импульса тяги для выведения на лунную орбиту Blue Ghost сделал первые снимки Луны крупным планом. Blue Ghost теперь проведет 16 дней на лунной орбите и выполнит дополнительные маневры, чтобы перевести посадочный аппарат с эллиптической орбиты на круговую орбиту вокруг Луны», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Ранее компания успешно вывела на орбиту свой лунный посадочный модуль Blue Ghost, который в январе сделал впечатляющие снимки Земли в рамках подготовки к дальнейшему путешествию к Луне.

Blue Ghost уже передал почти 13 Гб данных во время своего полёта к Луне, включая телеметрическую информацию с научных приборов NASA. В настоящее время специалисты компании проводят плавную коррекцию орбиты аппарата, чтобы подготовить его к мягкой посадке на лунную поверхность, запланированной на 2 марта.

Проект Blue Ghost реализуется в рамках миссии Ghost Riders in the Sky («Призрачные всадники в небе»). Запуск модуля состоялся 15 января 2025 года с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 с космодрома во Флориде. После двух недель на околоземной орбите аппарат активировал двигатель, отправившись в четырёхдневное путешествие к Луне. Затем модуль выполнил ещё один манёвр для выхода на лунную орбиту, где пробудет 16 дней перед началом снижения для посадки.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года Firefly Aerospace впервые успешно запустила свою лёгкую ракету-носитель Alpha, выведя на околоземную орбиту несколько малых спутников. В состав полезной нагрузки вошли экспериментальные американские спутники Serenity и TechEdSat-15, а также модуль PicoBus компании Libre Space, содержащий пять микроспутников испанской разработки.